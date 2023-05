Sofia Kulikova paistis silma rahvusvahelisel konkursil

"Osalejate tase oli kõrge ja konkursi tingimused karmid," rääkis Unt. "Esimene etapp toimus video teel ning meie õpilased olid seal edukad: Mihhail ja Maria said kolmanda koha ning Sofia esimese. Sofia pälvis ühes sellega ka õiguse sõita Daugavpilsi grand prix' etapile. See oli esimene sõit teise riiki pärast pikka pausi, sest viimastel aastatel on kõik konkursid toimunud video teel."