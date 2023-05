Jõhvi gümnaasiumi õpetaja võitis telekanali ETV+ tantsusaate

Saatejuht Aleksandr Žemžurov tunnistas, et juba sel hetkel, kui ta sai teada, et Mamacita osaleb selles saates, siis arvas ta, et ilmselt on võitja selgunud. "Kuid pärast seda, kui nägin ka teisi osalejaid, sain aru, et tuleb tasavägine võistlus. Kui ta vääris seda võitu. Ta on küps maailma tasemel tantsija," ütles ta märkides ka Mamacita suurt panust Eesti tantsu arengusse.