See on Ida-Viru kultuurielus haruldane sündmus, kui siin toimub mõne teatritüki esietendus. Teisipäeval nägi Kohtla-Järve kultuurikeskusesse tulnud publik esimest korda ulmelist kontsertetendust "Kiip!?", mille autor ja lavastaja on maailma erinevates ooperimajades üle saja ooperi lavastanud Neeme Kuningas.