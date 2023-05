Goltsman Ballet Studio esitab muinasjuttu "Pöial-Liisi" tantsukeeles

Goltsman Ballet Studio juhendaja ja lavastuse peakoreograafi Maria Goltsmani sõnul on Hans Christian Anderseni muinasjutu ainetel valminud lasteballett algusest lõpuni loodud helilooja, pedagoogide ja õpilaste tihedas koostöös spetsiaalselt stuudio õpilastele.

"Mind hämmastab õpilaste vabadus liikumise loomisel, nende fantaasiarohke maailm, mida nad oskavad tantsu abil luua. Olen väga tänulik meie pedagoogidele, kellega koos me seda ilu lavale toome," ütles ta.

Kõiki osi uues lavastuses etendavad Goltsmani stuudio õpilased ise. Lavale tulevad ka stuudio nimekad ehk täiskasvanud õpilased. Autorimuusika on spetsiaalselt selle lavastuse jaoks kirjutanud helilooja ja pianist Vladimir Ignatov, kelle meisterlik esitus kannab vaataja selle maalilise loo maagilisse maailma.

Maria Goltsmani sõnul on see lavastus mõeldud lastele alates 3. eluaastast, lastega peredele ning kõigile, kellele meeldivad klassikaline muusika, ballett, tants ja teater.

Tantsuteater Goltsman Ballet asutati Tallinnas 2012. aastal ning on nüüdisballeti žanris tegutsenud juba üle kümne aasta. Teatritrupi juht, tantsija ja koreograaf Maria Goltsman on Ida-Virumaal sündinud ning kinnitab, et tunneb kodukandiinimeste ning lähedaste ja sõpradega kohtumise üle alati suurt heameelt.