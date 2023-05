"Jaan Kross on olnud laureaat viis korda. Nüüd anname Maarjale pidulikult teatepulga üle. On, kuhu poole püüelda," ütles Virumaa kirjandusauhinna žürii esimees Erich Petrovits eelmisel reedel Lääne-Virumaa keskraamatukogus, kus Maarja Undusk kohtus hindamiskomisjoni ja lugejatega.

Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard ütles Maarja Unduskit õnnitledes, et mitte alati ei ole žürii auhinna taga ühtlasi ka lugeja auhind. "Selle raamatu puhul on see nii. Olime sunnitud kolm eksemplari maakonna teistest raamatukogudest juurde laenama, et lugejate soove rahuldada."