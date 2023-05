Vene muuseumi virtuaalne filiaal Kohtla-Järvel lõpetab tegevuse

Peterburi Vene muuseumi virtuaalne filiaal avati Kohtla-Järvel 2005. aasta 15. oktoobril. Toona oli see esimene omataoline väljaspool Venemaad, praeguseks aga on neid maailma eri riikides üle kahesaja. 18 aastaga on siin tehtud üle kahesaja haridusprogrammi ja virtuaalreisi üle kogu maailma ning neist on osa saanud sajad linnaelanikud: virtuaalsed reisid nii Vene muuseumi kogudesse kui ka üle kogu maailma, reaalsed ja virtuaalsed kohtumised kunstnike ja kunstiajaloolastega, meistriklassid. Siin on käinud loenguid pidamas Vene muuseumi ja Ermitaaži lektorid, kogudes kokku saalitäied publikut.