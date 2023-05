Ida-Viru omavalitsused esitlesid end kultuurilaadal külalisesinejatele

Kohtla-Järve linnapea Virve Linder tõi välja, et Kohtla-Järvel on 33 000 elanikku, aga kui toimub midagi põnevat, tulevad siia kokku ka teiste omavalitsuste elanikud, välja arvatud narvalased. "Siin on 73 000 potentsiaalset kultuuritarbijat, kes on valmis liikuma ühest linnast teise, kui on midagi põnevat pakkuda."