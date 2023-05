Jõhvi põhikooli laulu- ja tantsupidu tõi linna esindussaali täismaja vaatajaid

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson tõdes peo lõpus Jõhvi kontserdimaja publikust tulvil suures saalis, et pole varem ühelgi kooli üritusel näinud nii palju lastevanemaid. "Meil on hea meel, et Jõhvi põhikooli lauljad ja tantsijad liidavad siinseid kogukondi."