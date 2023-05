Kolmapäeval on Jõhvis üks pool Rakvere tänavast liiklusele kinni

"See väga sügaval paiknev torustik vajab renoveerimist, enne tuleb aga selgeks teha, millises olukorras see täpselt on," põhjendas Järve Biopuhastuse tootmisdirektor Andra Villers nende tööde vajalikkust. Et kaameraga uurida saaks, tuleb torud kõigepealt läbi pesta.