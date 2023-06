Ida-Viru väikesadamate juhtimine võib minna ühe mütsi alla

Sihtasutuse Ida-Viru Väikesadamad asutamine on olnud pikalt arutluse all, kuna maakonna veeteed on kehvas seisus ning merelt tulijad ei pääse sadamatesse teenuseid tarbima, selgitas Toila vallavalitsuse arendusnõunik Mehis Luus. "Samuti on kohalikele pakutavad sadamateenused ebaühtlase kvaliteediga ning sadamad n-ö kogukonnakeskustena vähe kasutust leidnud."