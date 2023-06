Katri Raik: kirjutamine on parim stressiravi

Kirjutasin oma esimese "Minu" sarja raamatu "Minu Narva" siis, kui olin Narvas elanud üle kümne aasta − 2013. Tulin Narva 1999. aasta suvel. Põhjused, miks ma tulin, on aastatega muutunud aina ilusamaks. Ma arvan, et see oli ühel ajal nii saatus kui juhus. Üks jääb selgeks: kohas, mis on tühi, kus sa oled esimene, saab lihtsamalt särada. Seda loen oma "edu" fenomeniks. Ehkki ma ei teinud seda teadlikult. Ma olen Narvast kaks korda ära läinud ja tagasi tulnud. Rohkem pole vist enam mõtet proovida, aga eks aeg annab arutust.