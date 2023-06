Jõhvi keskväljakule ei tule tänavakivid, vaid uus asfaldikiht

Põhjus on selles, et viimaste ekspertiiside järgi tuleks kivide panekul 20 aastat tagasi väljaku alla rajatud maa-alune parkla enam-vähem uuesti ehitada. Vee ja niiskuse tõttu kannatada saanud konstruktsioonid ei pruugi kivivaiba kandmisega toime tulla. Samuti on vanal väljaku põhjal keeruline kindlustada, et kivikate seal paari-kolme aasta möödudes siledaks jääks.