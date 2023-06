Samal õhtul tuli teade, et Lüganuse vallas Kiviõli linnas Kastani tänaval põletatakse prahti. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et lõkkes põles vana kõlar, ning pärast omanikule tehtud selgitustööd sai too oma veast aru ja kustutas lõkke.