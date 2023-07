JUHTKIRI ⟩ Kuidas see ikkagi võimalik on?

Ettevõtja Nikolai Ossipenkole kuulunud kommunaalettevõtted N&V ning Ekovir, mis praegu küll formaalselt ärimehele ei kuulu, on aastaid olnud väga tegusad Ida-Virumaa teehoolduses ja prügimajanduses. Kuid erinevalt suuremast osast ettevõtetest on neid pidevalt saatnud skandaalid, mis on seotud küll korruptsiooni, küll maksuvõlgade, küll maksupettusega. Tegelikult pole aga see N&V, mis kunagi tegutses, ammu enam see firma, sest kuigi nimi on alles jäänud, on ettevõte ühinemiste, likvideerimiste ja muude juriidiliste trikitamistega muutunud, millest annab tunnistust hulk registrist kustutatud sama nime, kuid erineva registrinumbriga ettevõtteid.