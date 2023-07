JUHTKIRI ⟩ Valitsemine ei pea pelgalt olema, vaid ka näima aus

Edasi aga räägivad osapooled erinevaid versioone. Ent fakt on see, et juhtumile järgnesid koolis kaks pea samasisulist järelevalvemenetlust, mis ei ole tavapärane. Kas see oli läbi viidud kohapeal märkimisväärset mõjuvõimu omava lapsevanema survel või mitte, on praegu üheselt küll võimatu väita. Aga neil, kes seda väidavad, on välja käia oma loogiline sündmuste ahel. Kui vallavalitsus ütleb, et tahtis enne kooli üleandmist riigile kontrollida, kui korrektselt seal asju aetud on, siis miks ei tehtud samasugust järelevalvet ülejäänud kahes koolis, mis samuti sügisest riigistatakse? Miks ei saanud Kiviõli 1. keskkooli direktoriga sarnast hoiatust linna vene kooli direktor, kui oli teada, et seal ministeeriumi läbi viidud järelevalve tuvastas vaat et tõsisemaidki rikkumisi? Kas sellepärast, et ta kuulub võimuliitu?