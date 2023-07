Viimastel aastatel on Oru klubi tegutsenud Ahtme klubi filiaalina. Ahtme klubi juhataja Tatjana Novožilova sõnul ei ole neil alates 1. septembrist Oru klubi jaoks enam eelarvet − ei kommunaalkulude tasumiseks ega töötajatele palga maksmiseks.

"Otsust, mida me edasi peaksime tegema, veel ei ole," sõnas Novožilova. "Juunis oli meil kohtumine linnavõimude esindajatega. Nemad rääkisid, et lasteaiahoonesse võiks rajada kogukonnamaja, kuhu koliksid ümber ka klubi kollektiivid. Uus hooaeg pole enam mägede taga, kuid kolida pole esialgu kuskile − lasteaiahoone vajab samuti remonti, ent seal on esialgu vaikne."