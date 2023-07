Filmilaagri auhinnasadu Narva ja Tallinna ühistiimil

Filmi "Parem homme" monteerija Timofei Maljuganov (17) Narva Soldino gümnaasiumist on varemgi filmitegemisega kokku puutunud ja peab seda oma hobiks. Ta kinnitab, et õppis juurde huvitavaid animatsioonitehnikaid ja eriefekte, aga kõige parem oli laagris koostöö oma tiimiga: "Mul oli võimalus oma eesti keelt arendada, sest meie tiimis olid nii narvakad kui tallinlased. Oli hea olla keskkonnas, kus ma pean rääkima ja teiste inimestega koos töötama." Kuna Timofei jätkab sügisest õpinguid Narva riigigümnaasiumis, tuleb eesti keele praktika kindlasti ka koolitöös kasuks. "Minu jaoks on väga huvitav midagi välja mõelda ja filmida. Oma filmi tegime algusest lõpuni ise."