JUHTKIRI ⟩ Kas riigikogusse valitud Ida-Viru saadikuid on tabanud mälukaotus?

Pärast seda, kui osa neist ka valituks sai, on neid tabanud justkui mälukaotus. Enam ei räägi nad sel teemal peaaegu üldse midagi. Koalitsioonileppesse seda küsimust ei kirjutatud. Nad ei survesta ka oma erakondi mingil nähtaval moel selle küsimusega tegelema.

Ometigi peaksid nad päevast päeva seda kõva häälega tegema. Kordama pidevalt, et halloo, see oli lubadus, miks Ida-Virumaa inimesed hääletasid minu ja erakonna poolt! Me ei saa valijaid petta! Me peame tegema seda, mida me lubasime!

Justkui lohutusauhinnana püütakse praegu serveerida seda, et riigikogu otsustas enne pikale suvepuhkusele jäämist jagada omavalitsuste vahel ringi 8,3 miljonit eurot. Kõige jõukamatelt võetakse ära ja jagatakse vaesemate vahel laiali. Poliitikud taovad vastu rinda ja kuulutavad, et Ida-Virumaa võidab sellest kõige suurema osa ehk kaheksa omavalitsuse peale kokku ligikaudu 2,5 miljonit eurot. Aga see ongi loomulik, sest Ida-Virumaa on üks suuremaid maakondi Eestis.

Muidugi on ka 2,5 miljonit lisaeurot abiks, aga see on ikkagi hoopis väiksemast suurusjärgust ja väiksema mõjuga rahasumma kui see, mida riigikogusse kandideerijad kampaania ajal silmas pidasid.