Rednar Annus toob suveetendusega Iisaku lavale Helend Peebu loo

Lisaks sõidab publiku eest läbi buss ja näha on ka Volgat. "Kõik roosid..." on sel suvel ainus suveetendus, mida on lavastatud Ida-Virumaal ja mida mängitakse Iisakus neljal korral: sel reedel ja laupäeval ning järgmise nädala reedel ja laupäeval. Etendused algavad kell 19.

Annus tunnistas, et nädala algusest alates Iisakus toimuvate proovide käigus on ilmnenud, et lavastamisel on see lugu suurem, kui paberile panemise ajal tundus. "See seltskond, kes siin toimetab, on päris suur ja lugu hõlmab 30 aastat. Aga püüame teha nii, et koos vaheajaga mahume kolme tunni sisse," ütles lavastaja, kes nimetab seda etendust muusikaliseks komöödiaks.

Iisaku kandist pärit Helend Peep on Eesti inimeste meeltesse ja südametesse jäänud eelkõige "Kerjuse lauluga". Ta alustas oma teatriteed veel esimeses Eesti Vabariigis ja suurem osa tema lavakarjäärist möödus Vanemuises, kus ta osales etendustes veel kõrges easki. Helend Peepu kehastab Maarius Pärn, Vanemuise kuulsat teatrijuhti Kaarel Irdi mängib Henrik Normann. Lisaks neile mängivad lavastuses Tagne Võip, Tiina Tõnis, Triin Lellep, Diana Klas ning hulk harrastusnäitlejaid. Kaasa teevad ka Iisaku segakoor ja osa Kirderanniku koori liikmeid.

Iisaku segakooris laulev Annely Oone ütles, et etenduse proovid on olnud elamusterohked. "Põnev on olla ühe teatrietenduse sünni juures. Näen oma silmaga, et näitleja töö pole sugugi lihtne. Samas saame etenduse käigus ka ise oma kuulsast kodukandimehest rohkem teada," sõnas ta.

Oone lisas, et koorilauljad ei piirdu sugugi ainult laulmisega, vaid nii mitmedki saavad teha ka väikese rolli. "Minu tuttavatel on küll elevus sees ja nad tahavad juba näha, kuidas see kõik etenduse ajal välja hakkab nägema," sõnas ta.