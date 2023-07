Klassikakontsert tõi Narva kolledžisse enneolematult palju publikut

"Kuulajaid jagus kontserdile nii palju, et tuli paigutada lisatoole, et kõik istet saaksid võtta. Publiku aplaus kõlas reede õhtul Narva kolledžis lihtsalt suurepäraselt. Tunnen praegu väga suurt rõõmu, et jõupingutused väärt klassikakontserte Narva inimestele pakkuda on leidnud sooja vastuvõtu. See tähendab, et me teeme õiget asja," ütles Savitskaja.