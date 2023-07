Jõhvis toimub Ukraina toetuseks sõjavastaste filmide festival

Festivali algataja ja korraldaja on režissöör ja produtsent Pavel Gavrilin, kes on siin elanud juba ligi kümme aastat. Selle festivaliga viib ta ellu oma ammuse unistuse ning ühtlasi kuulutab avalikult oma isiklikku sõjavastast seisukohta. Ta loodab, et maailma eri riikidest talle saadetud filmid panevad vaatajaid mõtlema ja mõningaid asju ka ümber mõtestama.