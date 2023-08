Valitsus on Narva volikogu arvamust oodanud kevadest saati, ent jõudmata seda ära oodata, langetas minister otsuse ise. Miks volikogu sellega venitas?

Ma pole sellega nõus. Minister teab, et see eelnõu on volikogus menetluses ja ootab 24. augusti istungit.