Jõhvi keskraamatukogus säravad pärlid

Sõna otseses mõttes sätendavad pildid on valminud pärlimosaiigi tehnikas, mis on midagi puslede ladumise, numbripiltide värvimise ja tikkimise vahepealset. Erilist kunstiannet ja oskust see tehnika Žukova sõnul ei nõua, küll aga kannatust ja püsivust, et mikroskoopilisi detaile alusele kleepida.

"Tutvusin selle tehnikaga umbes neli aastat tagasi ja see haaras mind niivõrd, et nüüd ei suuda ma enam lõpetada," sõnas ta. "Olen teinud juba ligi 80 pilti, kuid osa neist ära kinkinud ja osa ka ära müünud, ehkki müügiks ja tellimusel ei tee ma midagi − see kohustab, minule aga on see lihtsalt hingelähedane tegevus, hobi."

Jõhvi keskraamatukogus on väljas 24 Žukova tehtud pärlipilti − kõik, mis tema isiklikus kogus praegu tallel on. Ning raamatukogu külastajad on neist vaimustuses, eriti need, kes on kunagi püüdnud midagi sarnast ka oma kätega luua: nemad teavad, kui vaevarikas ja aeganõudev töö see on.

Žukova märkis, et aega ja kannatust tal kui pensionäril jagub, pealegi rahustab see tegevus suurepäraselt ja arendab ka peenmotoorikat.

Ta rõhutas ei ole kunstnik ega mõtle süžeesid ise välja, vaid otsib internetist huvitavaid pilte, tellib pärlid ning asub neid siis kleepima. Ühe sellise pildi tegemiseks võib kuluda mitu päeva ja isegi nädalat − kõik sõltub pildi suurusest ja eesmärgist. Ent Žukova lisas, et ta on hasartne inimene ning kui talle miski huvi pakub, siis unustab ta kõik muu ning võib tundide kaupa laua taga istuda ja pärleid kleepida.