Narva raekojas saab virtuaalselt jälgida vana Narvat

Virtuaalreaalsusprillide abil saab "kõndida" mööda Vana-Narva tänavaid ning imetleda, missugune nägi Narva välja oma hiilguse tipul. Külastajad leiavad end 17. sajandi teisel poolel rajatud Raekoja platsil, kust algab virtuaalne tuur. Kokku on võimalik vaadata viit lugu, seda nii linna ajaloost, raekojast kui Raekoja platsist, börsihoonest ja Graf Zeppelini sõidust Narva kohal. Samuti on virtuaalselt võimalik teha kaasa sõit Issanda Muutmise peakiriku juurde.

Narva linnapea Katri Raigi sõnul on lühikese ajaga saanud juunis avatud raekojast linna uus turismimagnet, mis ühtlasi toetab Vana-Narva taaselustamise ideed. "Vana-Narva, selle ilu ja valu ei jäta külmaks inimesi ei Narvas ega väljaspool selle piire, seda nende emakeelest sõltumata. Järgmine vanalinna taaselustamise samm on Rüütli tänava põhjakülje detailplaneering, mis võimaldab ajaloolist vanalinna ka tegelikkuses taaselustada," lisas Raik.

Narva vanalinna alal on lisaks eksponeeritud ka teine ajaloolise linna makett. See asub Narva muuseumi kunstigaleriis. Enne raekoja sulgemist renoveerimiseks asus kuulus Vana-Narva pabermakett sealses teise korruse saalis. Selle on loonud kohalik käsitööline Fjodor Šantsõn. Juba raekoja projekteerimise algul oli selge, et pabermakett raekotta tagasi ei mahu. Just siit tekkis idee luua virtuaalne Vana-Narva kui pabermaketi loogiline jätk.