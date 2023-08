Jõhvi põhikooli on selle õppeaasta alguses nii suur tung, et kool ei saa kõiki soovijaid vastu võtta. Omavalitsus kinnitab, et Jõhvi lapsed mahuvad ära, kuid palju soovijaid on naaberomavalitsustest ning sageli on neil vaid sissekirjutuse järgi raske vahet teha.