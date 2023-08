Kohtlajärvelased tähistasid Eesti taasiseseisvumispäeva vanas linnapargis

Ilus ilm, pidulikult riides kohtlajärvelased ja linna külalised, piduehteis park ning peo avanud puhkpilliorkester − kõik see lõi suurepärase meeleolu. Tervitussõnad laususid Kohtla-Järve linnapea Virve Linder ja linnavolikogu aseesimees Viktor Andrejev, seejärel asetati pärjad Vabadussõjas hukkunute monumendi jalamile.

Pärast lühikest pausi andis linnapea üle tänukirjad ja kingitused tublidele linnaelanikele, kes pühendavad oma aega abivajajate aitamisele ning on oma igapäevaste kohustuste täitmisel eeskujuks ka teistele. Tunnustust väärt kandidaate võisid välja pakkuda linnaelanikud ise ning kokku esitati 17 kandidaati. Linnapea tänas neid kõiki kogu südamest, sest just need inimesed muudavad meie linna kaunimaks, paremaks, turvalisemaks ja puhtamaks.