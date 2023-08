"See on täielik šokk!" ütleb kunstnik Tamara Breideks pärast ekspositsiooniga tutvumist. "Hämmastav, kuidas ta töötab − otsekui viskaks värve lõuendile. Ent ta ei kasuta ju sugugi õli või akvarelle, vaid tahkeid ja kõvasid materjale: rauda, plasti, keraamikat... Tema käes muutuvad need kergesti töödeldavaks ja paindlikuks, võimaldades luua originaalseid süžeesid. Kompositsioonid tunduvad lihtsad ja vabad, ent vaid autor teab, kui suur töö selle näilise kerguse taga on. See on piiripealne kunst, peaaegu kitš, ent lausa võimatu on sellelt silmi lahti rebida..."