Narvas alustab tööd hingehoiu- ja vaimse tervise keskus

Viimasel ajal on elanike seas oluliselt suurenenud vajadus hingehoidliku nõustamise ja psühholoogilise abi järele. Eriti suur nõudlus sellist tüüpi teenuse järele on tervishoiuasutustes. Seetõttu on MTÜ Hingekaitse kokku pannud kvalifitseeritud spetsialistidest ja vabatahtlikest koosneva meeskonna, kelle ülesandeks saab Narva haigla patsientide abistamine. Selle üle käivad haigla juhtkonnaga läbirääkimised.

"Töösse on plaanis kaasata psühholooge, nõustajaid, preestreid, sotsiaaltöötajaid, õpetajaid, muusikuid, kunstnikke, sportlasi, käsitöölisi. Oleme valmis pakkuma oma teenuseid eelkõige madala sissetulekuga elanikkonnarühmadele ja puudega inimestele. Oleme avatud koostööle teiste institutsioonidega inimeste psühholoogilise tervise vallas. Oleme valmis jagama nõustamisega seotud kogemusi. Hingehoiu ja psühholoogilise abi süntees on Narvas uus nähtus ja oleme kindlad, et see annab positiivseid tulemusi," on kirjas MTÜ Hingekaitse levitatud teates.