"Ennustasin seda juba mõnda aega tagasi," tõdes töötukassa Ida-Viru osakonna juhataja Anneki Teelahk. Suve jooksul on umbes 20 protsenti osakonna töötajatest pannud talle lauale lahkumisavalduse. "Osa oleme suutnud ära rääkida ja nad on lahkumisest loobunud." Umbes 10 protsenti töötajatest on siiski ära läinud.