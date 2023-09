Näituse "Saladuslik linn" ambitsioon on panna inimesi mõtlema Sillamäest ka teisiti kui ainult nõukogude vene linnast. "Juba see on suur asi, kui me suudame Sillamäed vaadata erinevates perspektiivides, tema ajaloolises mitmekesisuses, mitte ainult Nõukogude Liidu salastatud linna kontekstis, justkui muud ei oleks. Siis me ise loome seda, mida totalitaarne režiim on meile ette söötnud," ütleb näituse koostaja Mairo Rääsk.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik