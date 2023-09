Narva-Jõesuus ootavad kodu kolm noort kassi

"Kutsikatele on lihtsam kodu leida, kasse tahetakse vähem," on kogemused talle näidanud. "Kui on metsikud kassid, siis ma ei üritagi, aga nendega, kes inimest ei karda, vahel ikka katsetan."

"Kodutu kass tuli ühte tallu ja poegis seal. Pererahval on endal kass ja see võõras on esialgu ka ikka seal, aga pojad on nüüd juba kolm-neli kuud vanad ning kõigi eest see pere hoolitseda ei jaksa," rääkis Metsis.