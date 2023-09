Vene teatri artistid avaldavad Narvale armastust

Kui algab astronoomiline sügis, saab Narvast taas sügispealinn. Eesti vene teatri artistid on sügispealinna programmis osalenud alati, tuues siia nii lastele kui täiskasvanutele mõeldud lavastusi. Tänavu aga on neil varuks eriline üllatus: oma muusikalises kavas tutvustavad nad Narvat ühel või teisel viisil piirilinnaga seotud inimeste tunnete ja läbielamiste kaudu.

Programmist võtavad osa vene teatri laulvad näitlejad Anastassia Tsubina ja Jekaterina Kordas, kes on sündinud ja kasvanud Ida-Virumaal ning kellele Narva on noorusaja linn. Samuti teatritrupi uued noored artistid, Ukraina sõjapõgenikest näitlejad Ilja Bolotov ja Jevgeni Kravets. Narvast saab nendele avastus ning Narva publikul omakorda on võimalus avastada noorte artistide laulu- ja näitlejaanne.