Toila lasteaia sulgemine paneb Voka oma täistuuridel tööle

Voka alevikus asuvas munitsipaallasteaias Naksitrallid jäi eelmisel õppeaastal laste arvu vähenemise ja rühmade alatäituvuse tõttu viie rühma asemel tööle neli. Sellest sügisest on aga avatud kuus rühma ehk lasteaed töötab jälle täisvõimsusel − hoone ehitatigi 47 aastat tagasi kuue rühma jaoks.

Kahe uue rühma avamiseks andis põhjuse Toila lasteaia Naerumeri sulgemine. Toila vallavolikogu otsustas lõpetada enne tähtaega lasteaiateenuse osutamise lepingu Toila lasteaia Naerumeri pidajaga, osaühinguga Foronte 31. oktoobrist. Põhjendades, et see on vallale koormav ja munitsipaallasteaias leidub piisavalt kohti.