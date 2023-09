Sillamäe džässifestivalil kõlavad ka rokk ja popp

Sillamäe džässifestivali traditsioon on kestnud juba ligi kaks aastakümmet, kuid nimi "Jazz Time X" viitab sellele, et möödunud on kümme aastat sellest, mil festivali korraldamise võttis enda peale Vladimir Võssotski juhitav entusiastide meeskond. Iga kord püüavad nad välja mõelda midagi uut, tänu sellele ei sarnane ükski nende korraldatav festival teisega.

"Jazz Time'i" direktori Vladimir Võssotski sõnul on nende üritus ajapikku liikunud suvest sügisesse.

"Suvel toimub Ida-Virumaal ja sealhulgas Sillamäel niigi palju üritusi, paljud inimesed sõidavad ära puhkama, paljud on ametis aiamaal... Septembri lõpuks muutub elu vaiksemaks," rääkis ta. "Loodan, et laupäeval on saalis palju rahvast, seda enam, et meie festivali muusikalised piirid on kõvasti laienenud ning pakume kuulajaile lisaks džässile ka funk-, pop- ja rokkmuusikat."

Festivali avab Neff Irizarry trio, kuhu on koondunud USA ja Eesti muusikud. Puerto Ricost pärit kitarrist Neff Irizarry on Sillamäe laval ükskord juba esinenud ja festivali alalised osalejad mäletavad teda kindlasti. Poolteist tundi kestev programm kannab kuulajad nii klassikalise kui ka tänapäeva džässi maailma.

Džässmuusikute noort põlvkonda esindab festivalil Tallinnast pärit Karl Martin Kirmi kvartett.

Festivali peaesinejad on seekord Ollie ja tema bänd. Laiemalt tuntuks sai Ollie tänavusel "Eesti laulu" konkursil, kus saavutas Eestit "Eurovisiooni" lauluvõistlusel esindanud Alika järel teise koha.