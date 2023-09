Mereranna puhkekodus hargneb Tartu Uue Teatri järgmise suvelavastuse tegevus

"Hungerburg2024" viitab Narva-Jõesuu esimesele nimele ja see pole ei teatrifestival ega muusikafestival ega kunstifestival. Pigem kõik koos. "Igaüks saab valida, millest osa saab, kogemus on erinev," kirjeldab Tartu Uus Teater tulevast suvelavastust.

Valikus on lavastused, filmid, näitused, kontserdid, privaatsed sessioonid ja avalikud installatsioonid. Kõik on loodud viieks päevaks ühte toimumispaika − Mereranna puhkekodusse, mis on viimastel aastatel olnud suletud. Samas on see üks mastaapsematest puhkeasutustest, mis nõukogude perioodil Narva-Jõesuusse rajati.