Noored kunstnikud jäädvustasid kodulinna ilu

Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aarne Hanni sõnul lõpetavad nad iga õppeaasta traditsioonilise plenääriga. Senini on käidud kõik koos looduses maalimas, ent seekord võis iga õpilane ise endale meeldiva koha valida. Enamik noori kunstnikke leidis inspiratsiooni kodulinnast.

"Tulemused on tõepoolest üllatavad," sõnas Hanni. "Lapsed tõid kooli kaasa paksud joonistuste pakid ning parimaid välja valida ei olnud kerge. Sellest hoolimata panime näitusele välja ligikaudu kakssada tööd."

Ka õpetajad on rahul: lapsed on suvepraktika käigus oma kodulinnaga lähemat tutvust teinud ning leidnud jäädvustamiseks põnevaid objekte ja rakursse. Galerii ühe seina juurest teise juurde liikudes jalutaks tõesti nagu Kohtla-Järvel ringi: siin on vana veetorn ja veski, Järve mõis ja õitsev Keskallee, pargijärv ja koolid...