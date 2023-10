Kohtla-Järve noortekeskuse territooriumile paigaldati avalik rattahooldusjaam

Rattahooldusjaama komplekti kuuluvad kuuskantidega multivõti, kruvikeerajate komplekt, reguleeritav mutrivõti ja muud tööriistad. Kõik tööriistad on kinnitatud roostevaba teraskaabli külge ning kaabel on piisavalt pikk, et ulatuda kõikide jalgrattaosadeni. Hooldusjaam on varustatud käsipumbaga ning sinna juurde kuulub ka adapter, mis sobib erinevatele ventiilidele, võimaldades lisaks jalgratta ratastele täis pumbata ka lapsevankri rattaid ja mängupalle.