Narvas lõppes transiitteede rekonstrueerimine

Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" eesmärk oli parandada piirilinna transiidikoridori läbilaskevõimet, luues mugavad ja ohutud tingimused nii sõidukitele kui ka jalakäijatele ning muutes autode liikumise piiripunkti ja sealt tagasi senisest ohutumaks. Saatuse irooniana lõpetati Narvat läbiva transiidikoridori kapitaalremont just nüüd, mil piirisilda ületavate veo- ja sõiduautode arv on kõvasti vähenenud ning Venemaa numbrimärkidega autosid pole enam peaaegu üldse. Peagi sulgeb Venemaa rekonstrueerimistöödeks ka Ivangorodi piiripunkti.

Suuremahulised tee-ehitustööd algasid Narvas 2021. aasta jaanuaris, mil peatöövõtjaks valiti ehitusfirma YIT Eesti. Nagu graafik ette nägigi, said need tööd tänavu 27. septembriks valmis ning nüüd on käes aeg anda uuendatud taristu üle tellijale, Narva linna arenduse ja ökonoomika ametile.