Kes on vana toriseja ja milline on tema maailm?

See vana toriseja peaks olema tuttav väga paljudele inimestele. Ma usun, et tema tüüpi inimesi on maailmas palju. Inimesi, kes on ületanud kindla vanuse ning kellel on oma väga kindel, juurdunud ja muutumatu maailmapilt, mille järgi nad elavad. Minule tuleb selles loos väga palju tuttavat ette − oma isast ja teistest tuttavatest vanematest meestest ja ka naistest.