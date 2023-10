Rahvamajade nädalal lööb kaasa kümme Ida-Viru kultuurikantsi

Rahvamajade nädal on ühtlasi ettevalmistus eelseisvaks Eestimaa rahvamajade aastaks, mis tuleb 2027. aastal. "Rahvamajade töö on korraldatud igas paigas kohalike inimeste võimaluste ja vajaduste järgi. Rahvamaja on oma kogukonna ja kohaliku omavalitsuse nägu," tõdes Eesti rahvamajade ühingu esimees Ülle Välimäe.