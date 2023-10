Aivar Simson osales filmi linastusel Jõhvi keskraamatukogus − hoones, millest on Jõhvis sündinud ja kasvanud mehel jagada eredaid mälestusi.

"Mina mäletan seda maja sellest ajast, kui siin oli kino Rahu. Mul on meeles, kuidas "Viimsele reliikviale" ei saanud pileteid, aga inglise keele õpetaja sai ja tema tütrega tulime kinno. See oli nii kihvt film, et kui tulime kinost välja, siis ma unustasin selle tüdruku hoopis ära ja läksin koju, "Viimne reliikvia" silmade ees."