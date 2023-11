12aastane Ksenia Hansman esitleb Ahtmes oma arvutigraafikat

"Andekad õpilased näitavad oma loomingut tavaliselt ühisnäitustel, kuid enamasti on need vanemate kursuste õpilased või vilistlased," rääkis Ahtme kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aleksandr Dikušenko. "Ksenia aga on kõigest 12aastane ja alles omandab kujutava kunsti saladusi, ent tema tööd väärivad juba praegu suurt tähelepanu: need on väga sisukad ja paljuski ka filosoofilised."