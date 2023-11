Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ujula on taas avatud

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse hoones asuvas ujulas on suur, 8 rajaga 25 meetri pikkune bassein, mille sügavus madalamas osas on 1,3 meetrit ja sügavamas 1,8 meetrit, olles seesugusena piirkonna suurim ja nüüdisaegseim ujula. Basseinis on ühtlane 28kraadine veetemperatuur. Moodsates riietusruumides on olemas kõik mugavused ning ujula külastajaid ootab nii naiste kui ka meeste duširuumide juures avar ja soe saun.