Linnateatri näitlejad esitavad Jõhvis Valter Ojakääru laule

Ojakääru laulud, olgu see siis habras "Olematu laul", humoorikas "Tihemetsa Tiina", laste lemmik "Sõit pilvelaeval" või nukker-mõtisklev "Oma laulu ei leia ma üles", mida on esitanud nii Heli Lääts kui Metsatöll, kuuluvad nii enesestmõistetavalt eestlase mälupagasisse, et nende autorile ehk enamasti ei mõeldagi.