Karavani juubelikontsert toob Jõhvis lavale Eesti popmuusika legendid

Madis tõdeb, et juubelikontserdi kava kokkupanemine on olnud paras peamurdmine, sest ansambli repertuaaris on 40 aasta jooksul olnud sadu lugusid. "Kokku tuli suur ja tihe kava. Pühapäeval teeme täispika proovi ja kardan, et mõne plaanitud loo peame välja jätma, et see kontsert liiga pikaks ei läheks," ütles Karl Madis. "Kuid see kontsert peegeldab natuke kogu tollast ajastut, kus me kõik olime oma populaarsuse tipus."