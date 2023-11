Toila gümnaasiumi lastevanemate ja vilistlaste kokkukutsutud koosolekul 24. oktoobril jäi kõlama seisukoht, et vald ei tohiks leppida ministeeriumi esialgse pakkumisega ehitada uus koolimaja gümnaasiumiosa sulgemise hinnaga. Toila gümnaasiumi direktor Signe Ilmjärv (esiplaanil) edastas eelmiseks reedeks vallavalitsusele kooli seisukoha: läbirääkimistel ministeeriumiga tuleks käsitleda ka võimalikku gümnaasiumiosa säilimist ning erisuse loomist.

Toila koolipere loodab erisusele, nii et riigi toetusega kerkiks uus koolimaja ja samal ajal säiliks gümnaasiumiaste. Kas see on realistlik, saab küsida haridus- ja teadusministrilt Kristina Kallaselt Toila gümnaasiumi aulas juba teisipäeval.