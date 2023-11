Narva linnapark nimetati ümber Joala pargiks

Pargi uuel nimel on ajaloolised juured ja see on võetud selle piirkonna iidse Joala küla nimest. See nimi andis aimu, et tegemist on kohaga Narva jõe koskede kõrval. 17. sajandil rajati külla samanimeline mõis, 19. sajandi teisel poolel aga hakati koskede kõrvale rajama Kreenholmi manufaktuuri hooneid, sealhulgas Joala vabrikut. Nõukogude võimu ajal mõisa hooned hävitati ja praeguseks on säilinud vaid kuivati varemed Kreenholmi staadioni kõrval.