Luuletaja, näitekirjanik ja publitsist Virve Osila oma elutöötoas, mis avati Mäetaguse rahvamajas kahe aasta eest tema 75. sünnipäeva nädalal. Elutöötoas on väljas kogu looming, aga ka poetessile tähenduslikud asjad, näiteks Urmas Alenderi kiri, foto koos president Lennart Meriga või mõned säilinud nõud portselanserviisist, mis tema sünni puhul vanematele kingiti. Virve Osila on rahul, et elutöötuba on vahepeal täienenud ja on nüüd Iisaku kihelkonna muuseumi filiaal. "Saan olla kindel, et minu asjad säilivad."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik