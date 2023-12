Narva raekojaplatsil oli kuusk ka 1930ndatel

Tallinna kodu-uurija, ajakirjanik ja kirjanik Josef Kats leidis Narva ajalehe Põhja Kodu 1937. aasta 29. detsembri numbrist nelja lõigu pikkuse uudise selle kohta, et toona kogunes Narva jõulupühi pidama 3000 külalist Tallinnast, Tartust ja mujalt Eestist, muutes selle väikese linna üsnagi elavaks. Uudise põhituum seisnes aga selles, et Narva linnavalitsus oli esimest korda paigutanud raekoja trepile säravate elektrilampidega jõulupuu.

Sellest, et puu paigutati trepiastmetele, võib järeldada, et väga suur see ei olnud − fotot pole seni leida õnnestunud.