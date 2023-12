Valges saalis saab vaadata Kohtla-Järve kunstnike suvesooja näitust

"Välja tuli mitmekesine ekspositsioon," on Kohtla-Järve kunstnike ühenduse juhatuse liige Aivar Rihkrand rahul. "Väljas olevad tööd on eri suuruses, stiilides ja žanrites: natüürmortidest, abstraktsioonidest ja fantaasiatest Viktor Novikovi metallpannoodeni."

Kunstnike ühenduse juhatuse esimees Aarne Hanni märkis, et nende nimekirjas on 31 kunstnikku, ent talvenäitusel osaleb neist 22.

"Kes pole valmis, kes on ära sõitnud, mõnel pole lihtsalt aega või tuju. Loomeinimesed on erinevad, kuid põhiline on see, et meie töö jätkub ja me areneme edasi ning täna kingime vaatajaile taas veidi oma soojust ja emotsioone," sõnas ta.

Näituse avamisele saabus külalisi Kiviõlist, Tallinnast ja Narvast. Gennadi Jeltsov on viimasel ajal elanud pealinnas, kuid temagi tõi näitusele ühe oma töö. Hiljuti liitus Kohtla-Järve kunstnike ühendusega narvalane Vjatšeslav Hutornov, kes osaleb aktiivselt kõikidel üritustel ning on Kohtla-Järvel juba ka isikunäitusi korraldanud.

"Ka Narvas on häid kolleege ja kunstnikke, aga mul on selline iseloom, et armastan uute inimestega tutvuda − see rikastab. Mida rohkem suhtlust, seda parem loomeinimesele. Suurele kogemusele vaatamata on kolleegide arvamused ja nõuanded mulle samuti olulised," rõhutas Hutornov.

Kunstnikke tuli õnnitlema ka ekslinnapea Virve Linder, kes rõhutas, et on uhke selle üle, et tänavu oma neljakümnendat aastapäeva tähistanud galerii endiselt paljusid inimesi inspireerib ning lisaks kunsti- ja käsitöönäitustele toimuvad siin ka kontserdid, kursused ja palju muud. "Astuge valgest saalist kindlasti läbi, et nautida nii väljas olevat näitust kui ka galerii erilist arhitektuuri ja aurat," kutsus ta.

Ida-Viru kunstnike uute töödega tutvuda ja suve meenutada saab valges saalis 20. jaanuarini.